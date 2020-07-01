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19:16 01.07.2020

Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужна уже сейчас

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Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужна уже сейчас

Законопроект, который позволит направить денежные средства для помощи пострадавшим от наводнения на западе Украины, должен быть принят как можно быстрее, чтобы уже в ближайшие выходные пострадавшие смогли эти деньги получить, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я лично передала в руки премьер-министру проект закона, подготовленного нашей командой, о том как возместить убытки людям, как наполнить резервный фонд. Мы показали, где источники, которые нужно использовать для поступлений в бюджет и немедленно начать возмещать людям деньги", - сказала Тимошенко на брифинге по результатам встречи лидеров парламентских фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По ее словам, участники встречи договорились о том, что уже в пятницу на заседании парламента будет рассмотрен законопроект, который позволит начать возмещения пострадавшим от наводнения жителям. "Мы договорились о том, что правительство посмотрит на тот законопроект, который я передала, для возмещения ущерба людям и наполнения резервного фонда Кабинета министров деньгами для этого, и уже на пятницу будет вынесен законопроект, который будет точно принят Верховной Радой, и который даст возможность немедленно начать адекватные выплаты, которые покроют людям все без исключения убытки", - заверила Тимошенко.

По ее словам, команда "Батькивщины" будет следить за тем, чтобы все данные на встрече обещания были выполнены. "Мы также будем следить за тем, чтобы правительством в парламент был передан законопроект, чтобы в пятницу он был проголосован, и уже с выходных людям направили возмещения", - сказала Тимошенко

Теги: #батькивщина #наводнение
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