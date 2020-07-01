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10:15 01.07.2020

Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

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Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

Приезжие из стран "красной" зоны (где количество активных больных превышает 40 на 100 тыс. населения) проходят ПЦР тестирование, если не хотят самоизолироваться, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Для приезжих не отменяли самоизоляцию. Последним решением правительства внесли соответствующие изменения относительно въезжающих в страну иностранцев из стран "красной" зоны. Как они действуют: когда человек приезжает из стран "красной" зоны, он должен установить приложение "Дий Вдома" и уйти на самоизоляцию на 14 дней, но если у этого человека есть желание быстрее выйти из самоизоляции, он может пройти ПЦР-тестирование в референс-лабораториях в Украине. Ели он проходит ПЦР-тестирование и тест негативный, то эта лаборатория уведомляет Центр общественного здоровья, и он исключается из приложения. В таком случае тест делается за счет этого человека", - сказал он.

Теги: #тестирование #степанов #минздрав #коронавирус
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