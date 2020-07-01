Экс-директор департамента Харьковской ОГА и его зам подозреваются в присвоении бюджетных средств

Бывший директор одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации, его заместителю, а также директор ООО подозреваются в злоупотреблении служебным положением и присвоении части бюджетных средств на ремонт сетей электроснабжения в жилых домах в г.Лозовая (чч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что бывшие директор одного из департаментов ХОГА и его заместитель вступили в преступный сговор с директором ООО с целью завладения бюджетными средствами при проведении ремонта сетей электроснабжения в многоквартирных жилых домах в г.Лозовая Харьковской области", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, проведения ремонта бывший директор департамента и его заместитель подписали акты приемки выполненных работ, зная, что в документе указана заведомо недостоверная информация. В действительности часть оборудования вообще не была установлена, а другая часть - установлена по завышенным ценам. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 580 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.