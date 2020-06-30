Замглавы ОП на встрече с митингующими шахтерами подчеркнула, что задолженность по зарплатам, которая накопилась с начала года, уже должна быть погашена

Заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОП) Юлия Ковалив на встрече с шахтерами, которые пришли во вторник с митингом под здание ОП, подчеркнула, что задолженность по зарплатам, которая накопилась с начала года, уже должна быть погашена.

"На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок", - сказала она на встрече, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ковалив отметила, что по заданию президента Украины Владимира Зеленского осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого 26 июня Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. По ее словам, была задержка только с одной шахтой, которая получит средства 30 июня.

Замглавы ОП указала, что Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди вопросов, которые также обсуждались на встрече, - погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Ковалив отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода поэтому их решение требует определенного времени.

Замглавы ОП призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис главы государства будет максимально этому способствовать.

Как сообщает пресс-служба ОП, во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности, председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец. Среди участников акции, состоявшейся под Офисом президента, - шахтеры "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

30 июня в Киеве в правительственном квартале проходила акция протеста шахтеров. Митингующие выдвинули ряд требований к властям: отправить в отставку с должности главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за ущерб, причиненный энергетической отрасли страны, а также обязать Фонд государственного имущества, "Центрэнерго", "Госугольпостав", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" рассчитаться с шахтами за полученный уголь на сумму около 884 млн грн.

Кроме того, горняки выдвинули требование погасить задолженности по зарплате, которая, по их словам, по состоянию на 1 июля составит более 1,2 млрд грн.

Шахтеры также требовали запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси, восстановить работу блоков тепловых электростанций, переоснащенных с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывести из простоя шахты и обеспечить их стабильную работу.