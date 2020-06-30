Двое украинских военных ранено вследствие 12 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня… двое украинских защитников получили ранения", – сказано в утренней сводке штаба в Фейсбуке во вторник.

По информации украинских военных, российские наемники использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Хутора Вольный противник дважды обстреливал оборонительные укрепления ООС применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Крымскому и Луганскому неоднократно в течение суток зафиксирован огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а в районе Южного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Березовое российские наемники сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник активизировал свои огневые действия у Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских военных в пригороде Марьинки был открыт огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

По данным украинской разведки 29 июня было ранено двух российских наемников.

Также в штабе отметили, что по уточненной информации, 28 июня 2020 в 21.18 и в 22.55 российские наемники по направлению неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62-мм. "В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, к счастью, нет", – добавили в штабе.

Кроме того, наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что "расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению".

С начала текущих суток противник единожды нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован обстрел из миномета калибра 120-мм вблизи Невельского.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.