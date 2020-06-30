События

05:55 30.06.2020

Для участия 30 июня в ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 тыс. человек

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Для участия 30 июня в ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 тыс. человек

Во вторник, 30 июня, состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, для участия зарегистрировалось 369 562 человека, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"Для прохождения теста зарегистрировались 369 562 лица, для которых созданы 24 970 аудиторий в 1522 пунктах тестирования", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбке.

В Минобразования напомнили, что для участия в тестировании с собой необходимо взять обозначенные документы и придерживаться установленных правил.

Также чиновники добавили, что по рекомендациям медиков необходимо соблюдать правила социального дистанцирования.

"Желаем каждому участнику и участнице в безопасных условиях показать свой лучший результат на ВНО", – пожелали в министерстве.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Фейсбуке напомнил распорядок проведения ВНО. В частности он подчеркнул, что для избежания скопления у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. "Этого, как показало предварительное тестирование, достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию участников ВНО", – написал Горбачов.

Теги: #участие #вно
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