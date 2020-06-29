События

15:17 29.06.2020

В западных областях Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки

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В западных областях Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки

Вечером 29 июня и ночью 30 июня в Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 м, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вечером 29 и ночью 30 июня в Закарпатськой области в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек мимолетное повышение уровней воды на 0.5-1.0 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел потоков и водоотводных канав; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Прогнозы будут уточняться по мере развития синоптической ситуации.

Отмечается также, что вечером 29 июня и в течение 30 июня на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем воды на 0,3 - 1,3 м по сравнению с уровнями по состоянию на 8:00 29 июня. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует опасность образования отдельных селевых потоков.

В связи с дождями 30 июня - 2 июля на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1- 0,5 м над уровнями на 8:00 29 июня. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах р. Припять в Ратневском районе и г. Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

Теги: #оползень #гсчс #паводок #закарпатская_область
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