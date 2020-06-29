В Армении за сутки 482 новых заражения COVID-19, скончались 11 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 482 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 25 тыс. 127, сообщает в понедельник единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 576 человек. "Из них 433 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 143 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 13 тыс. 297 человек (+181 за сутки).

За минувшие сутки в Армении медики провели 1398 тестов на COVID-19.