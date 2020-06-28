Застрявшим в Грузии из-за пандемии COVID-19 иностранцам разрешили остаться в республике до 31 июля

Сроки легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Грузии продлены еще на месяц - до 31 июля, говорится в распоряжении правительства, опубликованном в воскресенье на сайте "Законодательного вестника" республики.

Данное положение касается граждан, которые легально находились в Грузии по состоянию на 14 марта, но до сих пор не смогли покинуть территорию страны по ряду причин.

Как отмечается в документе, к таким причинам относятся "обстоятельства, если государство, гражданином которой является человек, входит в зону высокого риска; если пересечение границ ограничено соответствующим государством; если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции; если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов".

Власти Грузии из-за распространения коронавируса 21 марта ввели чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на месяц, которое затем было продлено еще на один месяц. Режим ЧП перестал действовать в Грузии 23 мая, однако границы страны пока остаются закрытыми для иностранцев.

Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину, а возобновление регулярных международных авиарейсов отложено до 1 августа.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 924 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 785, скончались 15 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 230 пациентов, в режиме карантина находятся 2 тыс. 819 человек.