21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

По состоянию на 10.00 воскресенья, 28 июня, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARSCoV2, болеет - 179 человек, всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев – 5, сообщает Командование медсил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) в настоящее время находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 130 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 14 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 5 военнослужащих и изолятор воинской части Киевской области - 8 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице Командования ВСУ в соцсети Фейсбук в воскресенье.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек из военных частей Киевской области (4 военнослужащих и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.