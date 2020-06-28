События

11:45 28.06.2020

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

1 мин читать
21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

По состоянию на 10.00 воскресенья, 28 июня, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARSCoV2, болеет - 179 человек, всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев – 5, сообщает Командование медсил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) в настоящее время находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 130 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 14 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 5 военнослужащих и изолятор воинской части Киевской области - 8 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице Командования ВСУ в соцсети Фейсбук в воскресенье.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек из военных частей Киевской области (4 военнослужащих и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 28.06.2020
Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

09:54 28.06.2020
Количество новых случаев заражения коронавирусом превысило количество выздоровевших за сутки в 21 области Украины и в Киеве

Количество новых случаев заражения коронавирусом превысило количество выздоровевших за сутки в 21 области Украины и в Киеве

09:25 28.06.2020
В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

09:21 28.06.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 173 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 173 человек

06:44 28.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 млн, скончавшихся - 500 тыс.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 млн, скончавшихся - 500 тыс.

03:36 28.06.2020
Число зараженных Covid-19 в Молдавии превысило 16 тысяч, скончался 521 пациент

Число зараженных Covid-19 в Молдавии превысило 16 тысяч, скончался 521 пациент

01:00 28.06.2020
В Донецкой области за субботу подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусом

В Донецкой области за субботу подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусом

00:44 28.06.2020
На Ровенщине более 400 медиков заразились коронавирусом, всего за субботу подтверждено 57 новых случаев болезни

На Ровенщине более 400 медиков заразились коронавирусом, всего за субботу подтверждено 57 новых случаев болезни

00:33 28.06.2020
Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии

Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии

20:31 27.06.2020
Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

Еще у 69 человек в Киеве за сутки подтвержден Covid-19

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Индия и Китай укрепляют спорный участок границы, где произошли столкновения военных

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

США поздравили Украину с Днем Конституции

Пытавшимся свались в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

В Черноморском порту задержан грузовик, пытающийся незаконно перевезти через границу янтарь

Зеленский: конституционные права граждан подсказывают, как беречь Украину и каждого украинца

Зеленский в День Конституции: Мы должны научиться уважать права друг друга

Из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины

Днем в воскресенье в Киеве ожидается гроза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА