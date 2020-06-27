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20:31 27.06.2020

Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

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Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют.

"Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, чрезмерные перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства по итогам совещания Зеленского с правительством, главами ОГА и местным самоуправлением.

Степанов отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Слухи, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше у Одессы был один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше", - указал на это президент Зеленский.

Президент отметил, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми.

"Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в конечном итоге, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - подчеркнул Зеленский.

"Если сейчас не начать придерживаться контроля, то мы получим еще худший результат через две недели", - добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Степанов отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что за последние двое суток правоохранители проверили более 6200 заведений: почти 3500 предприятий торговли, 2000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных мест. Было составлено 355 административных протоколов, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Теги: #карантин #украина #контроль #коронавирус
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