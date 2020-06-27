Премьер на совещании у Зеленского попросил местные власти ограничить работу ночных клубов, жестко контролировать транспорт и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского отметил, что показатель заболеваемости коронавирусом в стране значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тыс. населения, а еще 10 дней назад он был меньше 40.

В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения заболевания, отмечается в сообщении пресс-служба президента Украины.

"Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера, поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе", - говорится в сообщении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.