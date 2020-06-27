События

18:15 27.06.2020

Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу

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Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу

В субботу вблизи Старогнатовки на Донбассе в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали два двое украинских военных: от полученных множественных осколочных ранений один скончался, второго доставили в госпиталь, сообщает штаб Операции Объединенных сил в Фейсбук

Кроме того, недалеко от населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Согласно сообщению, "27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

В полночь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты применили против украинских защитников автоматические станковые гранатометы. На рассвете враг активизировался и вблизи Авдеевки. Здесь агрессор привел артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. В Гранитном враг применил ПТРК и минометы 82-го калибра. А вблизи Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, отмечает штаб.

В обеденное время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники совершили обстрел и на подступах к городу Светлодарск, использовав для этого станковые противотанковые гранатометы.

Теги: #оос #донбасс
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