События

13:05 27.06.2020

В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, болеют коронавирусом 166 человек

2 мин читать
В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, болеют коронавирусом 166 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие стуки зафиксирован 21 новых случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего сейчас болеет коронавирусом 166 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

"По состоянию на 10:00 27 июня в Вооруженных силах Украины болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 302 человека, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится на лечении 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона - 1 военнослужащий).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 2 военнослужащих, Днепропетровская область - 1 военнослужащий и Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 178 человек.

Как сообщалось, в Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро субботы выявлено 948 новых случаев COVID-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 27.06.2020
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 подтверждено во Львовской области и Киеве, в Луганской области новых случаев заболевания не выявлено

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 подтверждено во Львовской области и Киеве, в Луганской области новых случаев заболевания не выявлено

11:36 27.06.2020
В Киевской области ужесточили карантинные меры, время работы заведений общепита и развлекательной сферы ограничили до 22:00

В Киевской области ужесточили карантинные меры, время работы заведений общепита и развлекательной сферы ограничили до 22:00

10:42 27.06.2020
Степанов: с мая в Украине почти втрое возросло количество больных пневмоний, в сутки от 700 до 1000 новых случаев

Степанов: с мая в Украине почти втрое возросло количество больных пневмоний, в сутки от 700 до 1000 новых случаев

10:07 27.06.2020
Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

09:16 27.06.2020
В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

08:51 27.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн

07:53 27.06.2020
США намерены продолжить открывать экономику, несмотря на распространение коронавируса

США намерены продолжить открывать экономику, несмотря на распространение коронавируса

05:26 27.06.2020
В США жертвами коронавируса стали более 125 тыс. человек

В США жертвами коронавируса стали более 125 тыс. человек

04:02 27.06.2020
На Буковине за 26 июня лабораторно подтверждено 49 новых случаев коронавируса, общее число заболевших превысило 4,6 тыс. человек

На Буковине за 26 июня лабораторно подтверждено 49 новых случаев коронавируса, общее число заболевших превысило 4,6 тыс. человек

21:58 26.06.2020
Госкомиссия ТЭБ и ЧС ограничила проведение массовых мероприятий, сократила время работы общепита и развлекательных учреждений в Киевской области

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ограничила проведение массовых мероприятий, сократила время работы общепита и развлекательных учреждений в Киевской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

К ликвидации последствий наводнения может быть привлечен многонациональный батальон "Тиса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

19-річний юнак з Уралу пішки незаконно перетнув держкордон, щоб не служити в російській армії

19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС с начала суток

США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

Тимошенко: Нужно объединиться ради помощи людям, пострадавшим от паводков

С вечера субботы до утра воскресенья будет ограничено движение в районе дамбы "Хаджибей" в Одесской области

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 4 тыс. домов, разрушены объекты инфраструктуры

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

На Киевщине правоохранители ликвидировали 3 нарколаборатории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА