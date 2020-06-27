В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, болеют коронавирусом 166 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие стуки зафиксирован 21 новых случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего сейчас болеет коронавирусом 166 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

"По состоянию на 10:00 27 июня в Вооруженных силах Украины болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 302 человека, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится на лечении 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона - 1 военнослужащий).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 2 военнослужащих, Днепропетровская область - 1 военнослужащий и Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 178 человек.

Как сообщалось, в Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро субботы выявлено 948 новых случаев COVID-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли.