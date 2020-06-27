На Буковине за 26 июня лабораторно подтверждено 49 новых случаев коронавируса, общее число заболевших превысило 4,6 тыс. человек

В Черновицкой области в пятницу, 26 июня, лабораторно подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53, всего больных с начала эпидемии 4631, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 26 июня, официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавируса... Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4631 человек", – написал он на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Осачук отметил, что всего лабораторный центр обработал 482 образца.

"53 буковинца сегодня преодолели COVID-19. В целом на Буковине выздоровели уже 1853 человека. Число тех, кто поборол вирус, приближается к двум тысячам", – написал глава ОГА.