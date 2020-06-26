Агробизнес Херсонской области пожаловался Зеленскому на практику "зарплат в конвертах", проблемы с подключением к электросетям

Руководители сельскохозяйственных предприятий и фермеры Херсонской области пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на еще действующую практику выплат заработной платы "в конвертах", из-за чего "белому" бизнесу трудно конкурировать с менее добросовестными участниками рынка.

"Кроме того, местные предприниматели жалуются на проблемы с подключением к электросетям при планировании строительства новых заводов и просят об улучшении системы орошения", - сообщила пресс-служба главы государства по итогам круглого стола с участием президента Зеленского и бизнеса в пятницу в Херсонской области.