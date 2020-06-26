События

19:11 26.06.2020

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА

2 мин читать
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

После глава ОГА и его пособник были задержаны правоохранителями сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. грн. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег - 100 тыс. грн.

"Следствие по делу продолжается", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для главы ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника.

"Сейчас ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения", - подытожили в САП.

Как сообщалось, 25 июня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее 25 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

Теги: #взятка #балонь #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:57 26.06.2020
Зеленский решил уволить Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

Зеленский решил уволить Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

10:31 26.06.2020
Директору и замдиректора Морской поисково-спасательной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью - САП

Директору и замдиректора Морской поисково-спасательной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью - САП

04:32 26.06.2020
Начальник отдела администрации района Харькова требовал взятку за разрешение на установку детской площадки – полиция

Начальник отдела администрации района Харькова требовал взятку за разрешение на установку детской площадки – полиция

15:18 22.06.2020
Изначальная сумма взятки за закрытие дела против "Burisma" и семьи Байденов составляла $50 млн

Изначальная сумма взятки за закрытие дела против "Burisma" и семьи Байденов составляла $50 млн

04:52 20.06.2020
Двум сотрудникам полиции сообщено подозрении в совершении грабежа и использовании психотропных веществ – ГБР

Двум сотрудникам полиции сообщено подозрении в совершении грабежа и использовании психотропных веществ – ГБР

03:32 20.06.2020
Сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 – Офис генпрокурора

Сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 – Офис генпрокурора

13:19 19.06.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

02:19 19.06.2020
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

20:45 17.06.2020
Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

11:34 17.06.2020
Дело подозреваемых во взятке главе Фонда госимущества Украины передано в суд - САП

Дело подозреваемых во взятке главе Фонда госимущества Украины передано в суд - САП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Английский суд назначил слушание по сути иска ПриватБанка к экс-акционерам на $3 млрд на 1 марта 2022г

СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

Власть заинтересована в независимом расследовании по главе Кировоградской ОГА - первый замглавы ОП

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

В Киеве зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 за сутки, 17 ранее заболевших коронавирусом выздоровели - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

Апелляционный суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения Стерненко

НКРЭКУ предложила снизить уровень повышения тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э с 596,5 грн/МВт-ч до 327,9 грн/МВт-ч

В Закарпатской области из-за паводков пострадали 19 населенных пунктов, предварительно для восстановления инфраструктуры необходимо 176 млн грн

Английский суд назначил слушание по сути иска ПриватБанка к экс-акционерам на $3 млрд на 1 марта 2022г

Стерненко в апелляционном суде по обжалованию меры пресечения: Я не уехал из страны и никуда не уеду

В Молдове за сутки выявлено 323 новых случая заражения коронавирусом

Суд в США осудил гражданина РФ Буркова на 9 лет по обвинению в кибермошенничестве

Самые болезненные санкции против президента РФ - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС - Елисеев

СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА