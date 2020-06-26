НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

После глава ОГА и его пособник были задержаны правоохранителями сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. грн. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег - 100 тыс. грн.

"Следствие по делу продолжается", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для главы ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника.

"Сейчас ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения", - подытожили в САП.

Как сообщалось, 25 июня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее 25 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).