ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который "потерял" изъятые во время обыска 1,2 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему следователю Голосеевского управления полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве по делу о потере 1,2 млн грн, изъятых во время обыска.

"По данным следствия, в 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн грн. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, средства, изъятые правоохранителем, были утрачены", - сообщает пресс-служба ГБР.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Экс-правоохранителю инкриминируют ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.