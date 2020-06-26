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12:53 26.06.2020

ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который "потерял" изъятые во время обыска 1,2 млн грн

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ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который "потерял" изъятые во время обыска 1,2 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему следователю Голосеевского управления полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве по делу о потере 1,2 млн грн, изъятых во время обыска.

"По данным следствия, в 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн грн. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, средства, изъятые правоохранителем, были утрачены", - сообщает пресс-служба ГБР.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Экс-правоохранителю инкриминируют ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Теги: #гбр #обвинение #полиция
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