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11:55 26.06.2020

Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

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Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

Киевский апелляционный суд в пятницу рассматривает жалобы активиста Сергея Стерненко и его защиты на избрание Шевченковским райсудом столицы меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, защита заявляет об отводе одного из прокуроров.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в начале заседания адвокаты Стерненко заявили ходатайство об отводе одного из прокуроров - Николая Бозовуляка, указав, что он "выполняет политические задачи".

По мнению защиты, расследование дела по обвинение Стерненко было завершено сразу после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о намерении завершить расследование как можно быстрее.

Также адвокаты отметили, что суд первой инстанции избирал меру пресечения с учетом рисков расследованию, а в настоящее время расследование уже завершено.

"Считаю его (прокурора Бозовуляка – ИФ-У) предвзятым, он попал под влияние генпрокурора... 25 июня прокурор направил уведомление о завершении досудебного расследования", - сказал Стерненко.

"Никакой предвзятости не было, давление на меня не осуществлялось", - сказал в свою очередь Бозовуляк.

Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!... Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбуке.

Теги: #суд #стерненко
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