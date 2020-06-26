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09:06 26.06.2020

Рост заболеваемости COVID-19 был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая – КШЭ

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Рост заболеваемости COVID-19 был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая – КШЭ

Рост заболеваемости COVID-19 был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая, считают исследователи Киевской школы экономики.

"Рост был вызван послаблением карантина с 12 мая. Мы видим, что с 12 мая в границах карантинного периода пошел рост", - сказал в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) старший исследователь КШЭ Юрий Ганиченко.

В ходе презентации он отметил, что в настоящее время в Украине фиксируется вспышка заболевания COVID-19, которую прогнозировала KSE.

"Мы находимся в желтом сценарии, желтый сценарий означает, что у нас сейчас вспышка. Мы об этом предупреждали несколько недель назад. Тогда, к сожалению, многие людей в это не верили, но это пример того, как модель или аналитика помогает принимать правильные решения заранее", - сказал он.

Ганиченко сообщил, что Украина двигается по «желтому сценарию», который предполагает фактор умеренной сезонности. Данный сценарий предусматривает до 4 тыс. умерших от COVID-19 по состоянию на конец 2020 года.

"Эти цифры предоставлены при условии, что будет продолжаться разумный таргетированный карантин. Если карантин отменить полностью, то цифры на конец года будут значительно больше, в разы больше", - сказал он.

Ганиченко также отметил, что модель KSE и основанные на ней параметры введения карантинных ограничений позволяет смягчить влияния увеличения количества тестирований на рост заболеваемости.

"Если вы больше тестируете, то вы можете выявить больше заболевших. Но нам нужно знать не сколько мы выявили в тестах, а сколько относительно людей заболели в регионе, городе, селе. Поэтому мы предложили нормировать количество случаев на уровень тестирования, т.е. делили на уровень тестирования. Таким образом, это решает одну проблему, когда у политиков есть желание скрыть уровень заболеваемости и они не проводят тестирования", - сказал он.

Кроме того, Ганиченко сообщил, что моделирование показывает, что общее количество случаев заболевания COVID-19 на сегодня составляет около 150 тыс., в том числе около половины – это активные случаи, включая бессимптомные, слабосимптомные случаи, заболевания сильной тяжести, протестированные и не протестированные.

"Модель показывает, что активных случаев около 70 тыс. за последний месяц, начиная с конца мая процент выявления по результатам тестирований отвечает среднему в мире. Мы выявляем, в среднем, 30% от больных и активно больных", - сказал он.

Ганиченко сообщил, что при условии четкого соблюдения карантинных ограничений, "возможна ситуация, когда с 1 августа карантинные ограничения будут смягчены как минимум до конца лета". В частности, карантинные ограничения должны соблюдаться в областях, которые "негативно влияют на статистику в Украине".

"Если мы не будем наблюдать сейчас усиление карантинных ограничений в тех областях, которые негативно влияют на среднюю динамику , то количество случае в день будет продолжать расти до того момента, когда будет нужно вводить большие карантинные ограничения", - сказал он.

По оценке KSE, ухудшение ситуации в Одесской области обусловлено ростом количества случаев заболевания в прилегающих к Молдавии и Румынии районах. Беларусь, Россия и Молдова демонстрируют наибольшее количество суточных случаев на 100 тыс. населения среди стран-соседей Украины.

Теги: #кшэ #коронавирус #мнение
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