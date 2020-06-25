Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, где лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия. Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей", - говорится в обнародованном в четверг вечером сообщении.