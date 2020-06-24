НКРЭКУ одобрила проект постановления о порядке расследований нарушений законодательства на рынке газа и электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления "Об утверждении Порядка расследований нарушений законодательства относительно функционирования рынков электрической энергии и природного газа".

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в среду.

"Одобрение Порядка является первым шагом к реализации полномочий Регулятора, предоставленных законом о НКРЭКУ в части проведения расследований нарушений на рынке электроэнергии и природного газа", – сообщила НКРЭКУ на странице в Facebook по результатам заседания.

Согласно сообщению, Порядок позволит регулятору расследовать нарушения, имеющие значительное влияние на рынки электроэнергии и природного газа, в частности, относительно действий на биржевом сегменте рынка электроэнергии, и предпринять меры регулирования.

Комиссия отметила, что порядок будет обнародован на ее сайте для получения предложений и замечаний от заинтересованных сторон, которые в дальнейшем будут рассмотрены во время открытых обсуждений порядка.

Член НКРЭКУ Ольга Бабий призвала всех участников рынка присоединиться к конструктивным обсуждениям и вносить свои предложения.

Согласно проекту постановления, выносившемуся на заседание комиссии, поводом для расследования служат фактические данные или обстоятельства, выявленные в процессе мониторинга соблюдения субъектами хозяйствования законодательства или лицензионных условий, или рассмотрение заявлений от участников/субъектов рынка, физических или юридических лиц о возможных нарушениях.

В проекте постановления отмечено, что период, охваченный расследованиями, не может быть более трех лет, предшествующих началу расследования, а оно само не может длиться более трех месяцев. Его продление разрешается не больше, чем на месяц, при наличии обоснований.

При этом комиссия имеет право применять обеспечительные меры к участникам рынка, базирующиеся только на фактических данных и обстоятельствах, которые были исследованы до принятия решения о таких мерах.

Основанием для применения обеспечительных мер является, в частности, манипулирование рынком на сутки вперед и внутрисуточным рынком, необоснованное невыполнение диспетчерских команд на балансирующем рынке поставщиками услуг по балансированию или диспетчерской команды по операционной безопасности на рынке электроэнергии, увеличение объемов небаланса по стороне, ответственной за баланс, на 20%.

Обеспечительными мерами, согласно проекту постановления, является запрет субъекту расследования подавать на РСВ и ВСР заявки, имеющие признаки манипулирования рынком относительно спроса, предложения и/или цен на электроэнергию на этих сегментах. Кроме того, комиссия может запретить субъекту расследования предпринимать действия, ставшие основанием для обеспечительных мер.

По результатам расследования НКРЭКУ может принять, в частности, решение о его закрытии, проведении внеплановой проверки субъекта расследования, обращении в Антимонопольный комитет по вопросу нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, обращении в правоохранительные органы в случае признаков уголовного нарушения. Кроме того, регулятор может обратиться к другим госорганам относительно рассмотрения вопросов, обнаруженных в процессе расследования, или в суд, а также инициировать изменения нормативно-правовой базы функционирования рынка.