Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на сегодня не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов, заявил спикер в эфире телеканала "112-Украина".

"Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года", - рассказал председатель ВР во вторник в эфире телеканала "112-Украина".