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21:11 23.06.2020

Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

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Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на сегодня не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов, заявил спикер в эфире телеканала "112-Украина".

"Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года", - рассказал председатель ВР во вторник в эфире телеканала "112-Украина".

Теги: #перенос #местные_выборы
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