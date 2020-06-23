События

19:52 23.06.2020

Из-за непогоды отсутствует межобластное сообщение Закарпатье - Ивано-Франковск в пределах Раховского района - полиция

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Из-за непогоды отсутствует межобластное сообщение Закарпатье - Ивано-Франковск в пределах Раховского района - полиция

В Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий перекрыто межобластное сообщение с Ивано-Франковской областью в пределах Раховского района.

"Полностью утрачено межобластное сообщения Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района. В связи с тем, что уровень воды в местных водоемах значительно повысился, река Тиса разлилась на проезжую часть", - сообщает полиция Закарпатской области.

Движение по автодороге в населенных пунктах Костылёвка, Рахов, Белин, Квасы и Ясиня перекрыто правоохранителями для недопущения аварийных ситуаций и содействия в ликвидации последствий непогоды.

Теги: #закарпатье #непогода
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