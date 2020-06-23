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16:04 23.06.2020

Кличко: Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин

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Кличко: Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин

 Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должно решить правительство страны, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрированы в столице могут оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять, как несправедливое отношение. Потому льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет министров", - отметил Кличко во время встречи с ветеранами АТО, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также Кличко отметил, что город неоднократно обращалось к правительству урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, власти Киева обратилась в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы.

По словам мэра столицы, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20% средств при предоставлении населению льготы, а в этом году - ничего.

"Мы должны платить зарплаты работникам транспортных предприятий. Покупать новый транспорт. Осуществлять ремонты. И на это все нужны средства", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте он вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг во время совместного совещания в Кабинете министров.

В КГГА напомнили, что с 1 июля столица меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте из-за недополучения компенсации за эти льготы из государственного бюджета.

В частности, планируется, что проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Теги: #киев #кличко #льготы #транспорт
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