События

16:08 22.06.2020

Киев и Винницкая область попали под ослабление карантина по новым показателям

3 мин читать
Киев и Винницкая область попали под ослабление карантина по новым показателям

Министерство здравоохранения Украины в понедельник впервые опубликовало показатели для послабления протиэпидемических мер по новой утвержденной правительством методике, согласно которым Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей" благодаря большому числу тестов и понижательной динамике заболеваемости.

Таким образом, число областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых – Закарпатская и Черновицкая – помимо чрезмерной негативной динамики (свыше 10%) имеют загруженность коек свыше 50% (соответственно 59,64% и 51,54%).

В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ривненская области, в которых динамика составляет от 19,1%-24,87% у первых четырех до 49,96% и 62,87% у последних двух.

Помимо того еще шесть областей (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская) стали нарушать второстепенный показатель – охват тестированием, так как с понедельника он был повышен вдвое – до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Кабмин постановил, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно: проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования; работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:56 22.06.2020
Правительство и местные власти принимают все необходимые меры для безопасного проведения ВНО – совещание у Зеленского

Правительство и местные власти принимают все необходимые меры для безопасного проведения ВНО – совещание у Зеленского

15:49 22.06.2020
В Кабмине пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения

В Кабмине пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения

15:24 22.06.2020
В Харькове чернобыльцы не пускали "скорую" с "коронавирусным" больным в диспансер, полиция открыла дело

В Харькове чернобыльцы не пускали "скорую" с "коронавирусным" больным в диспансер, полиция открыла дело

14:17 22.06.2020
Пандемия коронавируса все еще набирает обороты - ВОЗ

Пандемия коронавируса все еще набирает обороты - ВОЗ

12:52 22.06.2020
Негативное влияние COVID-19 может быть глубже и продолжительнее прогнозов

Негативное влияние COVID-19 может быть глубже и продолжительнее прогнозов

12:31 22.06.2020
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

11:45 22.06.2020
Половина украинцев не жалеют о распаде СССР – опрос КМИС

Половина украинцев не жалеют о распаде СССР – опрос КМИС

10:54 22.06.2020
Украина готова к открытию рынка газа для домохозяйств, хотя ряд вопросов остается нерешенным – Копач

Украина готова к открытию рынка газа для домохозяйств, хотя ряд вопросов остается нерешенным – Копач

10:35 22.06.2020
Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в ВСУ за сутки

Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в ВСУ за сутки

09:19 22.06.2020
В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

В Кабмине пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения

Изначальная сумма взятки за закрытие дела против "Burisma" и семьи Байденов составляла $50 млн

С утонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 16,4 раза

Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

Изначальная сумма взятки за закрытие дела против "Burisma" и семьи Байденов составляла $50 млн

За незаконное получение компенсации за жилье будут судить еще одного экс-нардепа – САП

С утонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 16,4 раза

Мининфраструктуры просит усилить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина, независимо от решения суда

Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

Зеленский предложил отменить ВНО для выпускников школ из ОРДЛО

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА