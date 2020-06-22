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14:17 22.06.2020

Пандемия коронавируса все еще набирает обороты - ВОЗ

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Пандемия коронавируса все еще набирает обороты - ВОЗ

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, убежден глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - заявил он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 9 млн человек. Около 471 тыс. человек скончалось, еще 4,8 млн выздоровели. В частности, сложная обстановка в настоящее время сохраняется на американском континенте.

Теги: #коронавирус #воз
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