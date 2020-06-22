События

12:56 22.06.2020

В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки

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В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки

В Чернобыльской зоне (Киевская обл.) произошло возгорание лесной подстилки, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянской лесничества произошло возгорание лесной подстилки", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пожар локализован в 20:40 на площади 3 га.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 понедельника наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

Теги: #чернобыль #гсчс #пожар
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