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12:31 22.06.2020

Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

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Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

 Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.

"Президент подписал закон "об освобождении от ГИА". Сейчас Министерство образования и науки готовит к обнародованию письмо с разъяснениями относительно конкретных действий по реализации положений этого закона", - написал на своей странице в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Закон предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Теги: #коронавирус #зеленский #образование #закон
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