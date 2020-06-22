События

12:07 22.06.2020

Профсоюз "Антонова" судится с Кабмином о выводе предприятия из состава "Укроборонпрома"

2 мин читать
Профсоюз "Антонова" судится с Кабмином о выводе предприятия из состава "Укроборонпрома"

Профсоюз государственного авиастроительного предприятия "Антонов" (Киев) обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Кабинета министров Украины №269 от 31 марта 2015 года о передаче предприятия в управление концерна "Укроборонпром", сообщается на сайте юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" в понедельник.

По мнению профсоюза, указанное постановление нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, законов Украины "О Кабинете министров Украины", "О защите экономической конкуренции" и "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности ".

В иске профсоюза также отмечается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса "Антонова" из сферы управления Минэкономразвития в управление "Укроборонпрома" имело крайне негативные последствия, что соответствующим образом отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия.

"В условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия государственных заказов на разработку и строительство самолетов, "Укроборонпром" в течение пяти лет фактически не предоставил ГП "Антонов" никакой помощи. Зато теперь концерн во главе с Айваросом Абромавичусом является лишней надстройкой, на содержание которой "Антонов" несет значительные дополнительные расходы", - подчеркивается в сообщении.

По данным компании, на содержание "Укроборонпрома" в 2018-2020 годах "Антонов" перечислил взносы на сумму 122 млн грн. Еще 74 млн грн в 2015-2019 годах "Антонов" по указанию госконцерна перечислил в качестве финпомощи другим предприятиям-участникам концерна.

Как сообщалось, 9 июня 2020 года "Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Окружной административный суд Киева 15 июня приостановил действие решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента "Антонова" Александра Донца.

Вслед за этим руководство "Укроборонпрома" приняло решение о прекращении полномочий Александра Донца в качестве президента ГП "Антонов" с 15 июня.

Первичная организация Профсоюза авиастроителей Украины на ГП "Антонов" зарегистрирована в 2000 году и входит в состав Профсоюза авиастроителей Украины.

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" обслуживает "Антонов" с 1998 года.

Кабинет министров Украины постановлением Кабмина №269 от 31 марта 2015 года передал госпредприятие (ГП) "Антонов" (Киев) из состава ГАК "Антонов" в состав госконцерна "Укроборонпром". Ранее "Антонов" входил в сферу управления Министерства экономразвития и торговли.

Теги: #укроборонпром #суд #антонов #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 22.06.2020
В Нидерландах возобновляется второй блок судебного процесса о сбитом МН17

В Нидерландах возобновляется второй блок судебного процесса о сбитом МН17

10:44 22.06.2020
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

10:01 22.06.2020
Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

00:16 22.06.2020
В Гааге возобновляются слушания по делу МН-17

В Гааге возобновляются слушания по делу МН-17

17:26 20.06.2020
Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре

Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре

20:46 19.06.2020
Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

19:34 19.06.2020
Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера - активисты

Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера - активисты

19:04 19.06.2020
Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

18:13 19.06.2020
Кабмин дополнил перечень товаров для борьбы с коронавирусом ИФА-тестами

Кабмин дополнил перечень товаров для борьбы с коронавирусом ИФА-тестами

17:36 19.06.2020
Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

Шмыгаль: Мы обязательно прогоним врага с украинской земли

Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС

МИД Украины презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии

В Нидерландах возобновляется второй блок судебного процесса о сбитом МН17

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

Еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов – Кличко

Шмыгаль: Мы обязательно прогоним врага с украинской земли

Половина украинцев не жалеют о распаде СССР – опрос КМИС

Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС

Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

Лукашенко исключил силовые методы решения политических задач в Беларуси

МИД Украины презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии

Зеленского призывают запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях – петиция

Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в ВСУ за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА