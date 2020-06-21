В начале недели в Украине будет тепло, повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами

В ближайшие сутки, 22 июня, погода большей части территории Украины будет влажной и очень теплой, немного прохладнее лишь на западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Карпатах - значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в Карпатах 20-25°.

В Киеве ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, днем гроза; температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 22 июня самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке 34,0 градусов тепла в 2019 году, а самая низкая - ночью на отметке 6,3 градусов выше ноля в 1910 году.

Во вторник, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатах, на Прикарпатье, днем в западных, местами северных и Винницкой областях - значительные дожди. Ветер северо-восточный, в южной части юго-западный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем в западных областях 19-24°, в северных 21-26°, на остальной территории 24-29°.

В Киеве 23 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19° днем около 25°.

21 июня в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 21°.