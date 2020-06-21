В Украине 735 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 103 выздоровели, 8 ранее заболевших умерли, количество активных случаев превысило 19 тыс

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 103 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 841 заболевшем за сутки, 18 июня – о 921 заболевшем, 18 июня было 829 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных по нарастающим итогам с начала пандемии составило на утро воскресенья 36 560 человек, выздоровевших - 16 509, умерших превысило одну тысячу и составило 1 002 человека.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (101 случай), Ровенской (96 случаев), Закарпатской области (80 случаев), в г.Киеве (73 случая), в Черновицкой (56 случаев) и Тернопольской (45 случаев) областях.