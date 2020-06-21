События

09:32 21.06.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 464 тыс., число инфицированных - 8,77 млн

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 464 тыс., число инфицированных - 8,77 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по Киеву воскресенья достигло 466 тыс. 039 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 034 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 6 тыс. 716.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 воскресенья насчитывалось 8 млн 770 тыс. 629 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 107 тыс. 494 против 198 тыс. 396 по состоянию на минувшую субботу, излечились 4,3 млн. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 255 тыс. 119 (119 тыс. 719 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 032 тыс. 913 (данные по инфицированным за субботу, скончались 49 тыс. 976), Индии - 410 тыс. 451 (12 тыс. 948, данные за субботу), Великобритании - 304 тыс. 580 (42 тыс. 674), Перу - 251 тыс. 338 (7 тыс. 861), Испании - 245 тыс. 938 (28 тыс. 322), Италии - 238 тыс. 275 (34 тыс. 610), Чили - 236 тыс. 748 (4 тыс. 295), Иране - 202 тыс. 584 (9 тыс. 507), Франции - 196 тыс. 724 (29 тыс. 639), Германии - 190 тыс. 670 (8 тыс. 895), Турции - 186 тыс. 493 (4 тыс. 927), Пакистане - 176 тыс. 617 (3 тыс. 382), Мексике - 175 тыс. 202 (20 тыс. 781), Саудовской Аравии - 154 тыс. 233 (1 тыс. 230), Бангладеш - 108 тыс. 775 (1 тыс. 425), Канаде - 102 тыс. 762 (8 тыс. 466).

Теги: #данные #коронавирус #мир #распространение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:29 21.06.2020
Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

10:13 21.06.2020
За сутки в ВСУ подтверждены 8 новых случаев коронавируса, 137 человек болеют

За сутки в ВСУ подтверждены 8 новых случаев коронавируса, 137 человек болеют

09:55 21.06.2020
В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло

В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло

09:03 21.06.2020
В Украине 735 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 103 выздоровели, 8 ранее заболевших умерли, количество активных случаев превысило 19 тыс

В Украине 735 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 103 выздоровели, 8 ранее заболевших умерли, количество активных случаев превысило 19 тыс

04:38 21.06.2020
В Ровенской области за субботу подтверждено 66 новых случаев коронавируса

В Ровенской области за субботу подтверждено 66 новых случаев коронавируса

01:42 21.06.2020
Азербайджан продлевает карантин до 1 августа, в Баку и шести городах на две недели вводят систему СМС-разрешений для населения

Азербайджан продлевает карантин до 1 августа, в Баку и шести городах на две недели вводят систему СМС-разрешений для населения

00:34 21.06.2020
Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

17:02 20.06.2020
В Киеве за ночь проверили соблюдение противоэпидемических мер в 27 развлекательных заведениях: составлены 17 админпротоколов, начаты два уголовных дела

В Киеве за ночь проверили соблюдение противоэпидемических мер в 27 развлекательных заведениях: составлены 17 админпротоколов, начаты два уголовных дела

16:58 20.06.2020
В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

15:26 20.06.2020
Правительство Черногории разрешило украинцам въезд в страну при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус

Правительство Черногории разрешило украинцам въезд в страну при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Девятиэтажном доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушено перекрытие 4 этажей

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло

В Украине 735 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 103 выздоровели, 8 ранее заболевших умерли, количество активных случаев превысило 19 тыс

С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подчеркивает, что всегда будет лоббистом интересов украинских медиков, и "не допустит закрытия больниц"

В Девятиэтажном доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушено перекрытие 4 этажей

В ДТП под Днепром погибло три человека, в том числе ребенок, еще четверо госпитализированы

Из-за непогоды обесточено 89 населенных пунктов в 5 областях Украины

С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

МВД Беларуси сообщило о 270 задержанных по итогам предвыборных пикетов 19 июня

В центре Киева горело админздание, без пострадавших

По факту гибели 38 щенков во время авиаперелета в Канаду открыто уголовное производство

ОГХК возобновил работу остановленного 27 мая Вольногорского комбината

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА