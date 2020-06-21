Число жертв коронавируса в мире превысило 464 тыс., число инфицированных - 8,77 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по Киеву воскресенья достигло 466 тыс. 039 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 034 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 6 тыс. 716.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 воскресенья насчитывалось 8 млн 770 тыс. 629 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 107 тыс. 494 против 198 тыс. 396 по состоянию на минувшую субботу, излечились 4,3 млн. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 255 тыс. 119 (119 тыс. 719 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 032 тыс. 913 (данные по инфицированным за субботу, скончались 49 тыс. 976), Индии - 410 тыс. 451 (12 тыс. 948, данные за субботу), Великобритании - 304 тыс. 580 (42 тыс. 674), Перу - 251 тыс. 338 (7 тыс. 861), Испании - 245 тыс. 938 (28 тыс. 322), Италии - 238 тыс. 275 (34 тыс. 610), Чили - 236 тыс. 748 (4 тыс. 295), Иране - 202 тыс. 584 (9 тыс. 507), Франции - 196 тыс. 724 (29 тыс. 639), Германии - 190 тыс. 670 (8 тыс. 895), Турции - 186 тыс. 493 (4 тыс. 927), Пакистане - 176 тыс. 617 (3 тыс. 382), Мексике - 175 тыс. 202 (20 тыс. 781), Саудовской Аравии - 154 тыс. 233 (1 тыс. 230), Бангладеш - 108 тыс. 775 (1 тыс. 425), Канаде - 102 тыс. 762 (8 тыс. 466).