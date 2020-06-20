По факту гибели 38 щенков во время авиаперелета в Канаду открыто уголовное производство

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в связи с гибелью почти 40 щенков во время их перемещения авиарейсом "Киев-Торонто", сообщили в полиции.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Фейсбуке в субботу, по информации СМИ неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс сообщением "Киев-Торонто", где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания.

Правоохранителями установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных.

По данному факту полиция Киевщины по процессуальному соглашению прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, ст.299 УК Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли бы привести к гибели щенков.