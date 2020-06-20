События

23:09 20.06.2020

По факту гибели 38 щенков во время авиаперелета в Канаду открыто уголовное производство

1 мин читать
По факту гибели 38 щенков во время авиаперелета в Канаду открыто уголовное производство

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в связи с гибелью почти 40 щенков во время их перемещения авиарейсом "Киев-Торонто", сообщили в полиции.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Фейсбуке в субботу, по информации СМИ неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс сообщением "Киев-Торонто", где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания.

Правоохранителями установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных.

По данному факту полиция Киевщины по процессуальному соглашению прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, ст.299 УК Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли бы привести к гибели щенков.

Теги: #животные #канада #перелеты #производство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:02 18.06.2020
С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

19:32 17.06.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

19:07 16.06.2020
Канада и США продлили до 21 июля ограничения на пересечение границы из-за коронавируса

Канада и США продлили до 21 июля ограничения на пересечение границы из-за коронавируса

17:18 16.06.2020
По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

19:11 15.06.2020
Зеленский поблагодарил Трюдо за гуманитарную помощь на 500 тыс. канадских долларов и поддержку территориальной целостности Украины

Зеленский поблагодарил Трюдо за гуманитарную помощь на 500 тыс. канадских долларов и поддержку территориальной целостности Украины

07:22 13.06.2020
Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

23:43 12.06.2020
В Канаде число заболевших Covid-19 превысило 97,5 тыс. человек, более 7,9 тыс. скончались

В Канаде число заболевших Covid-19 превысило 97,5 тыс. человек, более 7,9 тыс. скончались

10:51 11.06.2020
Канада возобновляет тренировки украинских военных в рамках миссии UNIFIER

Канада возобновляет тренировки украинских военных в рамках миссии UNIFIER

20:05 09.06.2020
Шмыгаль обсудил с Фриланд либерализацию визового режима и расширение соглашения о свободной торговле

Шмыгаль обсудил с Фриланд либерализацию визового режима и расширение соглашения о свободной торговле

23:25 05.06.2020
Уголовное дело на харьковчанина открыли по факту распыления газового баллончика в лицо правоохранителю

Уголовное дело на харьковчанина открыли по факту распыления газового баллончика в лицо правоохранителю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В окрестностях Павлополя уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты, выпущенные со стороны российских наемников

В субботу на Донбассе ранение получили трое военнослужащих

Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина - Зеленский

Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

В Украине за минувшие сутки только в Херсонской области не зафиксированы новые случаи Covid-19– СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

ОГХК возобновил работу остановленного 27 мая Вольногорского комбината

Претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение

В окрестностях Павлополя уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты, выпущенные со стороны российских наемников

Российские наемники 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

В субботу на Донбассе ранение получили трое военнослужащих

В Луганской области задержали экс-военнослужащего, который планировал подрыв военного госпиталя и железнодорожной станции

Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре

В Киеве за ночь проверили соблюдение противоэпидемических мер в 27 развлекательных заведениях: составлены 17 админпротоколов, начаты два уголовных дела

В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту слежки за Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА