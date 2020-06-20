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19:37 20.06.2020

В окрестностях Павлополя уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты, выпущенные со стороны российских наемников

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В окрестностях Павлополя уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты, выпущенные со стороны российских наемников

В окрестностях Павлополь (Донецкая обл.) в субботу, 20 июня, возле жилых домов и позиций украинских военнослужащих были обнаружены уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты С-8, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня в окрестностях Павлополя, что в Донецкой области, неподалеку жилых домов и позиций украинских военнослужащих, обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8", – сказано в сообщении штаба на Фейсбуке.

Украинские отметили, что ракеты являются неуправляемыми и очевидным является тот факт, что российские наемники целились непосредственно в направлении населенного пункта. "Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", – подчеркнули в штабе.

По словам военного инженера, ракеты не сработали, ударившись о землю, боевые головки отломались. "Мы быстро среагировали и уничтожили ее", - добавил инженер.

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", – резюмировали в штабе.

Теги: #нар #донбасс
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