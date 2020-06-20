События

18:01 20.06.2020

В Луганской области задержали экс-военнослужащего, который планировал подрыв военного госпиталя и железнодорожной станции

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В Луганской области задержали экс-военнослужащего, который планировал подрыв военного госпиталя и железнодорожной станции

Правоохранители в Луганской области предупредили совершение ряда террористических актов бывшим военнослужащим, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области", - указывается в сообщении.

Было установлено, что задержанный планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

"Экс-военнослужащий разоблачен и задержан, а взрывчатка разыскана и изъята", - сообщает Офис генпрокурора.

Расследование ведет 3 управление Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях по материалам военной контрразведки СБУ.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #терракт #прокуратура #луганская_область
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