Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту слежки за Порошенко

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

"Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили ГБР", - написал нардеп фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Сообщаю, что по фактам, изложенным в заявлении, Офисом генерального прокурора 12 июня 2020 года внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа - ИФ)", - указывается в ответе Офиса генпрокурора, обнародованном Арьевым.

Как сообщалось, 12 июня сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что за Порошенко ведется незаконная слежка. Он обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи жилья Порошенко. Герасимов отметил, что "Европейская солидарность" требует от президента Украины Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконную слежку за лидером партии.

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - отметил Герасимов.