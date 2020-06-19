События

21:43 19.06.2020

В Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении –Нацполиция

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В Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении –Нацполиция

В Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении злоумышленник успел выстрелить несколько раз в сотрудника полиции, а полицейский, будучи раненым, смог задержать преступника, и впоследствии умер от полученных ранений, сообщает прес-служба Национальной полиции Украины.

Сегодня утром в Днепре было совершено разбойное нападение.

"Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

Известно, что полицейскому Шевченковского отделения полиции Дарвину Потуданскому было 26 лет.

 

 

Теги: #днепр #украина #нацполиция #погибший
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