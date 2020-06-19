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13:08 19.06.2020

В ГФС предупреждают о новом виде мошенничества: иностранцам присылают "фейковые" требования уплатить налог с выигрыша в лотерею

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В ГФС предупреждают о новом виде мошенничества: иностранцам присылают "фейковые" требования уплатить налог с выигрыша в лотерею

В адрес Государственной фискальной службы Украины поступают электронные сообщения граждан других государств относительно получения последними требованиями, якобы от имени ГФС, об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.

"Сообщаем, что Государственная фискальная служба Украины не отправляет налоговые уведомления-решения, налоговые требования на электронные почтовые ящики физических лиц, в том числе граждан других государств", - подчеркнули в пресс-службе ГФС в пятницу.

Теги: #гфс #мошенники #лотерея
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