События

12:03 18.06.2020

Бренд Uncle Ben's изменит логотип с афроамериканцем на фоне протестов против расизма

2 мин читать

Корпорация Mars, который принадлежит известный бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben's, объявила, что изменит логотип бренда, на котором изображен афроамериканец, чтобы помочь миру избавиться от расовых предрассудков, сообщает NBC News со ссылкой на заявление компании.

В заявлении говорится, что Mars, будучи глобальным брендом, осознает свою ответственность, которая заключается в том, что занять четкую позицию в борьбе против "расовых предрассудков и несправедливости". "Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость", - подчеркнули в Mars.

В компании заявили, что сейчас настало подходящее время для того, чтобы изменить Uncle Ben's, в том числе и в визуальном плане, однако не сообщили, каким будет новый логотип, а также не уточнили, в какие сроки будет завершена работа над ним.

Согласно информации на официальном сайте Uncle Ben's, бренд был создан в 1940-х годах. Прототипом для пожилого афроамериканца, изображенного на логотипе, стал некий Фрэнк Браун - метрдотель дорогого чикагского ресторана, говорится на сайте.

Ранее также стало известно, что PepsiCo объявила о планах изменить принадлежащий корпорации бренд Aunt Jemima, под которым продаются смеси для блинчиков, сиропы и другие продукты. На логотипе бренда также изображена афроамериканка, в компании пояснили, что пошли на такой шаг в рамках борьбы с расовыми предрассудками.

Такие решения PepsiCo и Mars приняли на фоне массовых протестов в США и других странах против расизма, которые начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Теги: #сша #бренд #протесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 18.06.2020
Американского актера из сериала "Шоу 70-х" обвинили в трех изнасилованиях

Американского актера из сериала "Шоу 70-х" обвинили в трех изнасилованиях

11:55 18.06.2020
Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба (обновленная)

Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба (обновленная)

10:46 18.06.2020
Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба

Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба

10:02 18.06.2020
Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке – замглавы ОП

Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке – замглавы ОП

07:53 18.06.2020
SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink 23 июня

SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink 23 июня

03:00 18.06.2020
Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

18:52 17.06.2020
В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

16:11 17.06.2020
Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

10:42 17.06.2020
США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

08:56 17.06.2020
Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 504 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и травмирования вследствие 14 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания Qantas отменила все международные рейсы из Австралии до конца октября

В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями

Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща – Меркель

Меркель считает пандемию коронавируса крупнейшим вызовом в истории ЕС

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации

Глава Минздрава Степанов намерен инициировать повышение зарплат медикам - Семенюк

Ляшко: Без соблюдения ограничительных мер несколько областей с 22 июня могут войти в жесткий карантин

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Wizz Аir возобновляет работу своей базы в аэропорту "Киев"

ГБР сообщило о подозрении действующему адвокату, экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА