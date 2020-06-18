Авиакомпания Qantas отменила все международные рейсы из Австралии до конца октября

Австралийская авиакомпания Qantas отменила в Австралии все международные рейсв до конца октября, сообщает BBC News. Исключение сделано только для перелетов в Новую Зеландию.

Представитель перевозчика допустил, что расписание будет изменено, если авиасообщение Австралии с другими странами возобновится и появится спрос на перелеты.

Перед этим министр туризма Австралии Саймон Бирмингем заявил, что допускает, что страна не откроет границы до конца 2021 года. Он призвал сограждан путешествовать по внутреним маршрутам. Решение закрыть границу, по его мнению, стало одним из факторов успеха в борьбе с распространением коронавируса.

Спрос на внутренние перелеты рейсами Qantas на этой неделе вырос вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Компания пообещала по мере отмены ограничений внутри страны увеличить число внутренних рейсов на 15% по сравнению с докарантинным уровнем.