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12:17 15.11.2019

Самолет Qantas совершил самый долгий авиарейс в истории пассажирской авиации

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Самолет Qantas совершил самый долгий авиарейс в истории пассажирской авиации

Самолет австралийской авиакомпании Qantas, который следовал по маршруту Лондон - Сидней, совершил самый долгий беспосадочный авиаперелет в истории пассажирской авиации, сообщает телеканал CNN.

Boeing-787-9 Dreamliner во время тестового полета оставался в воздухе 19 часов 19 минут и преодолел за это время расстояние в 17,8 тыс. километров. Таким образом было побито два мировых рекорда: полет был признан самым длинным коммерческим пассажирским рейсом как по преодоленному расстоянию, так и по времени, проведенному в пути.

Самолет вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 6 часов утра в четверг. Во время полета судно оказывалось в воздушном пространстве Германии, России, Польши, Белоруссии, Казахстана и Китая. Затем авиалайнер взял курс на юг, пролетев над Филиппинами и Индонезией.

Несмотря на то, что Boeing-787-9 может перевозить до 256 пассажиров, на этот раз на борту самолета находилось 50 человек, включая четырех пилотов.

Отмечается, что в ходе полета пассажиры смогли дважды встретить рассвет.

Рейс "Лондон-Сидней" побил рекорд, установленный в прошлом году на рейсе Singapore Airlines из Нью-Йорка в Сингапур, который длился 18 часов.

Теги: #авиаперелет #самолет #австралия #qantas
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