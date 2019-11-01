Экономика

18:34 01.11.2019

Qantas приостановила полеты трех Boeing-737 из-за трещин в крыле

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Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратила эксплуатацию трех самолетов Boeing-737 NG, в деталях которых были обнаружены микротрещины.

Они находятся в местах стыковки крыла с фюзеляжем, сообщил авиаперевозчик. Трещины обнаружили в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за их сходства с вилками для корнишонов.

В сентябре Федеральное управление авиации США рекомендовало проверить все самолеты 737 NG, совершившие больше 30 тыс. перелетов. Qantas сообщила, что проблемы были обнаружены у самолета, который совершил не более 27 тыс. перелетов.

Эксперты Qantas намерены в течение недели проверить 33 других самолета из 75 аналогичного типа, которые состоят во флоте авиаперевозчика, осуществивших более 22,6 тыс. перелетов за 2,5 года использования, пишет AP.

Boeing допускает появление подобных трещин только после 35 тыс. перелетов, отмечает BBC.

Boeing-737 NG - модель-предшественница 737 MAX, полеты которых были приостановлены в середине марта текущего года после двух катастроф, в результате которых погибли 346 человек. Главной причиной крушения лайнеров 737 MAX считаются проблемы с программным обеспечением. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург на этой неделе признал в Конгрессе США, что компания допустила ошибки в производстве 737 MAX.

Теги: #boing #qantas
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