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20:40 17.06.2020

В ФРГ придерживаются плана не проводить большие мероприятия до октября

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В ФРГ придерживаются плана не проводить большие мероприятия до октября

Крупные мероприятия в ФРГ, как и ожидалось, останутся под запретом до октября, сообщил в среду премьер Баварии Маркус Зедер.

"Мы решили, что крупные мероприятия остаются под запретом... до октября", - сказал Зедер журналистам в Берлине. По его словам, осенью правительство ФРГ согласует с властями федеральных земель новые меры по подавлению пандемии коронавируса COVID-19.

Он указал на то, что несмотря на спад кривой заболеваний, общие меры остаются прежними: "дистанция, гигиена, маски", поскольку ситуация остается серьезной.

Теги: #коронавирус #мероприятия #сроки #германия
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