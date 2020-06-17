В ФРГ придерживаются плана не проводить большие мероприятия до октября

Крупные мероприятия в ФРГ, как и ожидалось, останутся под запретом до октября, сообщил в среду премьер Баварии Маркус Зедер.

"Мы решили, что крупные мероприятия остаются под запретом... до октября", - сказал Зедер журналистам в Берлине. По его словам, осенью правительство ФРГ согласует с властями федеральных земель новые меры по подавлению пандемии коронавируса COVID-19.

Он указал на то, что несмотря на спад кривой заболеваний, общие меры остаются прежними: "дистанция, гигиена, маски", поскольку ситуация остается серьезной.