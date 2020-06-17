События

20:28 17.06.2020

На Харьковщине обвалился брошенный дом, пострадали два человека

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На Харьковщине обвалился брошенный дом, пострадали два человека

В среду днем в селе Литвиновка Харьковской области из-за обрушения несущих конструкций заброшенного дома двое мужчин получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило на номер 101 в 14:15.

"Было установлено, что пострадали двое мужчин: 1953 и 1982 рождения. У младшего были сломаны ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома и вызвать спасателей и скорую. Другой мужчина получил перелом нижней конечности и нуждался в немедленной медицинской помощи", - говорится в сообщении

После того, как медики скорой оказали пострадавшему первую помощь, спасатели транспортировали его к автомобилю "скорой".

Обоих пострадавших госпитализировали в Великобурлукскую центральную районную больницу.

Теги: #обрушение #харьковщина #дом
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