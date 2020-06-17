События

19:32 17.06.2020

Минюст считает конституционной проверку Высшего совета правосудия

1 мин читать
Минюст считает конституционной проверку Высшего совета правосудия

Министерство юстиции считает конституционной проверку добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП), заявил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"По проверке ВСП. Мы считаем, что тот механизм, который описан в программе сотрудничества с МВФ, конституционный. В чем была неконституционность такого рода комиссии раньше? Проблема была в том, что закон предусматривал, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) работает совместно с комиссией, проводят совместные заседания, совместно принимают решения. Это, по сути, произошло распределение полномочий ВККС с органом, непредусмотренным конституцией. Ничего того, что было неконституционным, мы не планируем предусматривать. Соответственно, все нарушения, которые констатировал Конституционный суд, не будут существовать в новом законопроекте. Мы считаем, что это ключевой элемент возобновления доверия", - сказал он.

Теги: #совет #проверка #правосудия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 17.06.2020
Минцифры формирует общественный совет ведомства

Минцифры формирует общественный совет ведомства

02:32 13.06.2020
При СНБО создан Совет экспертов по энергобезопасности

При СНБО создан Совет экспертов по энергобезопасности

07:55 17.05.2020
Полиция провела комплексную проверку Мариуполя

Полиция провела комплексную проверку Мариуполя

10:19 15.05.2020
Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

01:23 22.04.2020
Совет ЕС в среду неформально обсудит дальнейшую работу с Украиной

Совет ЕС в среду неформально обсудит дальнейшую работу с Украиной

00:48 17.04.2020
Ляшко проверил алгоритмы тестирования на коронавирус в больницах Киевской области

Ляшко проверил алгоритмы тестирования на коронавирус в больницах Киевской области

01:00 02.04.2020
Североатлантический совет на уровне глав МИД обсудит ситуацию с COVID-19

Североатлантический совет на уровне глав МИД обсудит ситуацию с COVID-19

21:55 01.04.2020
Совет НБУ рекомендует правлению регулятора подготовить план действий на случай внезапного оттока капитала, включая возможность внедрения ограничений

Совет НБУ рекомендует правлению регулятора подготовить план действий на случай внезапного оттока капитала, включая возможность внедрения ограничений

19:49 01.04.2020
Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

05:34 26.03.2020
Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом

Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

В Одесской области проводят испытания ракет "Нептун" с боевой частью – Минобороны Украины

Минюст работает над запуском в Украине суда присяжных и арбитража

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Кандидат в министры образования Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год

В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

Шмыгаль предлагает Раде назначить министром образования ректора Черниговского технологического университета Шкарлета

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

Профильный комитет Рады отклонил законопроект, предполагающий амнистию около половины заключенных в условиях эпидемии Covid-19

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

СБУ задержала одессита, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА