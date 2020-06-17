Минюст считает конституционной проверку Высшего совета правосудия

Министерство юстиции считает конституционной проверку добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП), заявил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"По проверке ВСП. Мы считаем, что тот механизм, который описан в программе сотрудничества с МВФ, конституционный. В чем была неконституционность такого рода комиссии раньше? Проблема была в том, что закон предусматривал, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) работает совместно с комиссией, проводят совместные заседания, совместно принимают решения. Это, по сути, произошло распределение полномочий ВККС с органом, непредусмотренным конституцией. Ничего того, что было неконституционным, мы не планируем предусматривать. Соответственно, все нарушения, которые констатировал Конституционный суд, не будут существовать в новом законопроекте. Мы считаем, что это ключевой элемент возобновления доверия", - сказал он.