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12:45 17.06.2020

МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира – Кулеба

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МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины готовит интерактивную карту для украинцев с правилами въезда в страны мира в связи с пандемией Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для украинцев мы на этой неделе в МИД запустим интерактивную карту. Любой сможет зайти онлайн и посмотреть правила въезда в ту или иную страну, можно ли въехать, как въехать", - сказал он в эфире "Радио НВ" в среду.

Кулеба также напомнил, что на сайте Государственной пограничной службы Украины можно ознакомиться с тем, какие пункты пропуска на границах Украины уже работают.

"Мы создаем такие удобные инструменты онлайн, благодаря которым украинцы могут быть проинформированы о реальной ситуации и соответственно планировать свое путешествие. Но я всех призываю во время любого путешествия, если вы всё же на него решились, придерживаться максимальных мер личной безопасности, потому что коронавирус никуда не делся и бродит Европой и миром", - подчеркнул глава МИД.

Теги: #страны #коронавирус #кулеба #мид
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