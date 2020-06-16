Суд по избранию меры пресечения Мангеру отложен из-за ходатайства об отводе судьи - адвокат

Защита подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.

«Было заявлено ходатайство об отводе судьи, который рассматривает ходатайство о мере пресечения. Почему-то из 20 судей суда 18 не принимали участия в автоматическом распределении дела», - сказал адвокат агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Он отметил, что это может свидетельствовать о заангажированности судьи. К тому же, по его словам, этот же судья принимал решение и о принудительной доставке Мангера в суд.

Ильченко пояснил, что ходатайство об отводе должен рассмотреть другой судья, на это процессуально отводится максимум два дня.

«Что касается самого Мангера, то он свободный человек, у него сейчас только одно обязательство – являться по повестке в суд», - пояснил адвокат.

По его словам, Мангер будет находиться в Киеве в ожидании продолжения судебного заседания.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья в 15.00 начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.