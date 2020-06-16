Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Принудительная паспортизация - это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации, она также является элементом системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, заранее спланированным и цинично реализованным, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"В последние дни в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания относительно российских паспортов, которые навязывались гражданам Украины российской оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года. Принудительная паспортизация - это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации. После незаконной оккупации и попытки аннексии Россия грубо нарушила как украинское законодательство, так и международное право", - говорится в заявлении МИД, опубликованном во вторник.

Как отмечается, Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" от 15 апреля 2014 года четко определяет, что принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины. А статья 45 Положения о законах и обычаях суходольной войны, утвержденного IV Гаагской конвенцией 1907 года, запрещает принуждение населения оккупированных территорий к клятве на верность государству-оккупанту, а следовательно и к принудительной смене гражданства.

"Навязанная паспортизация является также элементом системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, заранее спланированным и цинично реализованным. Граждане Украины, проживающие в АР Крым и г. Севастополь, фактически были лишены права выбора", - подчеркнули в Украинском министерстве.

В ведомстве также обратили внимание на то, что возможности отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе. Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов, искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь. Отсутствие российского паспорта могло также стать причиной принудительной депортации из, и запрета въезда на территорию АРК и г. Севастополя.

Неотъемлемым аспектом автоматической паспортизации была и угроза преследования проукраинских активистов, в т.ч. журналистов, со стороны оккупационных властей. История оккупации показала, что жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществляла "инвентаризацию" оппонентов для проведения репрессий.

В украинском министерстве отметили, что граждане Украины были вынуждены получать российские паспорта еще и для того, чтобы сохранить свои дома, имущество на оккупированном полуострове. Недавнее подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму - очередной шаг к навязыванию российского гражданства и грубому нарушению международного права, говорится в заявлении.

"Украина будет защищать права и интересы граждан Украины, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Крым - это Украина", - подчеркнули в МИД Украины.