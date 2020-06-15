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20:37 15.06.2020

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

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Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Печерский суд Киева разрешил задержать подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главу Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью его привода на заседание.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - сообщает интернет-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Теги: #мангер #суд
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